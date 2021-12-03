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Женщина, ударившая сожителя ножом в спину, задержана в Ленобласти
Сегодня, 13:51
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Женщина, ударившая сожителя ножом в спину, задержана в Ленобласти

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Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Ударившую сожителя ножом в спину женщину задержали в Ленобласти. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти сегодня, 12 августа.

3 августа в 17:00 в полицию обратилась 47-летняя жительница деревни Сологубовка Кировского района Ленобласти. Она заявила, что ее молодой человек упал с чердака спиной на вилы. В 19:00 того же дня в больницу Сертолово доставили 49-летнего мужчину в тяжелом состоянии. Потерпевший рассказал, что его ударила ножом сожительница. 

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Ранее на Piter.TV: по факту ДТП с участием школьницы проводится проверка.

Фото: Piter.TV

Теги: сожители, удар ножом в спину
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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