Жительница Ленобласти вонзила нож в голову сожителя во время пьяной ссоры

Соседи услышали крики мужчины и вызвали полицию.

В Ленобласти возбудили уголовное дело после пьяной ссоры двух сожителей, которая закончилась для одного из них больницей. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

К стражам порядка обратились жители поселка Суходолье, которые услышали сильные крики мужчины и ругань. Выяснилось, что в квартире на улице Центральной после совместного распития спиртного поссорились сожители. В ходе конфликта безработная ударила ножом в голову своего возлюбленного 1971 года рождения.

Мужчину с проникающим ножевым ранением глазницы левого глаза в удовлетворительном состоянии госпитализировали в Ленинградскую областную клиническую больницу. Женщину задержали на месте происшествия.

Из квартиры изъяли следы пальцев рук, нож со следами вещества бурого цвета, биоматериалы, джинсовую куртку, джинсы со следами вещества бурого цвета, халат со следами вещества бурого цвета.

Уголовное дело возбудили по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Задержанную поместили в изолятор временного содержания.

Ранее мы писали, что житель Рязанской области воткнул нож в шею знакомого в Ленобласти.

Фото: Piter.TV