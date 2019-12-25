Житель Рязанской области воткнул нож в шею знакомого в Ленобласти

От полученной травмы пострадавший скончался в больнице.

Во Всеволожском районе Ленобласти расследуют обстоятельства смерти 49-летнего мужчины, которого госпитализировали с ножевым ранением в области шеи. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

По подозрению в совершении преступления задержан житель Рязанской области. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он вступил в конфликт со знакомым в квартире на Школьном переулке в деревне Старая и ударил его ножом в шею. От полученной травмы пострадавший скончался во Всеволожской межрайонной больнице.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что на Брянцева мужчина убил сожительницу ножом во время обоюдной драки.

Фото: Piter.TV