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Житель Рязанской области воткнул нож в шею знакомого в Ленобласти
Сегодня, 8:53
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Житель Рязанской области воткнул нож в шею знакомого в Ленобласти

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От полученной травмы пострадавший скончался в больнице.

Во Всеволожском районе Ленобласти расследуют обстоятельства смерти 49-летнего мужчины, которого госпитализировали с ножевым ранением в области шеи. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

По подозрению в совершении преступления задержан житель Рязанской области. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он вступил в конфликт со знакомым в квартире на Школьном переулке в деревне Старая и ударил его ножом в шею. От полученной травмы пострадавший скончался во Всеволожской межрайонной больнице.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что на Брянцева мужчина убил сожительницу ножом во время обоюдной драки.

Фото: Piter.TV

Теги: ножевое ранение, убийство
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия,

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