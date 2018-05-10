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Женщина ударила сожителя ножом в плечо во время ссоры на проспекте Энергетиков
Сегодня, 9:09
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Женщина ударила сожителя ножом в плечо во время ссоры на проспекте Энергетиков

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Пострадавшего обнаружил незнакомец.

Петербуржец обнаружил в квартире на Энергетиков истекающего кровью мужчину. По предварительным данным, его ударила ножом сожительца. Как стало известно Piter.TV, это произошло утром 2-го декабря.

Пара снимает одну из комнат в доме №30/1. В результате ссоры между сожителями женщину ударила мужчину по правому плечу. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии в медучреждение. Предполагаемую виновницу случившегося задержали по "горячим следам", она находится в изоляторе временного содержания. 

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". 

Ранее Piter.TV писал о том, что в Петербурге 17-летняя девушка обвинила мать в избиении. 

Фото из архива Piter.TV

Теги: ножевое ранение, сожители, умышленное причинение вреда
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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