Женщина ударила сожителя ножом в плечо во время ссоры на проспекте Энергетиков

Пострадавшего обнаружил незнакомец.

Петербуржец обнаружил в квартире на Энергетиков истекающего кровью мужчину. По предварительным данным, его ударила ножом сожительца. Как стало известно Piter.TV, это произошло утром 2-го декабря.

Пара снимает одну из комнат в доме №30/1. В результате ссоры между сожителями женщину ударила мужчину по правому плечу. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии в медучреждение. Предполагаемую виновницу случившегося задержали по "горячим следам", она находится в изоляторе временного содержания.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Ранее Piter.TV писал о том, что в Петербурге 17-летняя девушка обвинила мать в избиении.

Фото из архива Piter.TV