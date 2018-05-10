В Петербурге 17-летняя девушка обвинила мать в избиении

Пострадавшая получила ушиб мягких тканей скуловой области справа.

Днем 2 декабря в дежурную часть полиции Петербурга поступила телефонограмма из детской больницы. Медики рассказали, что к ним самостоятельно обратилась 17-летняя девушка с ушибами лица. Об этом стало известно Piter.TV.

По словам потерпевшей, в квартире на Северном проспекте ее избила мать. Девушка получила несколько ударов по лицу и попала к врачам с ушибом мягких тканей скуловой области справа. После оказания помощи ее отпустили домой в удовлетворительном состоянии. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы писали, что в Петербурге девочка два месяца общалась с безработным в Telegram и отправляла ему обнаженные фото.

Фото: Piter.TV