В Петербурге девочка два месяца общалась с безработным в Telegram и отправляла ему обнаженные фото

Подозреваемого задержали в Москве и возбудили уголовное дело.

В Петербурге возбудили уголовное дело в отношении безработного уроженца республики Башкортостан за растление несовершеннолетней 2008 года рождения. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что 25-летний мужчина под ником "@qwerty230366" общался с девочкой в Telegram. Их переписка длилась с августа по октябрь 2021 года. Он склонил потерпевшую отправлять ему обнаженные фото, в ответ присылал снимки других голых девушек.

Подозреваемого задержали в Москве, он дал признательные показания и был помещен в изолятор. Уголовное дело возбуждено по статье "Развратные действия". Из квартиры задержанного изъяли мобильный телефон и ноутбук.

Ранее петербурженка заявила об изнасиловании дочери в "Пятерочке".

Фото: Piter.TV