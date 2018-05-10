В Петербурге девочка два месяца общалась с безработным в Telegram и отправляла ему обнаженные фото

В Петербурге возбудили уголовное дело в отношении безработного уроженца республики Башкортостан за растление несовершеннолетней 2008 года рождения. Об этом стало известно Piter.TV.
Установлено, что 25-летний мужчина под ником "@qwerty230366" общался с девочкой в Telegram. Их переписка длилась с августа по октябрь 2021 года. Он склонил потерпевшую отправлять ему обнаженные фото, в ответ присылал снимки других голых девушек.
Подозреваемого задержали в Москве, он дал признательные показания и был помещен в изолятор. Уголовное дело возбуждено по статье "Развратные действия". Из квартиры задержанного изъяли мобильный телефон и ноутбук.
Ранее петербурженка заявила об изнасиловании дочери в "Пятерочке".
Фото: Piter.TV
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