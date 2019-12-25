Петербурженка заявила об изнасиловании дочери в "Пятерочке"

Магазин оборудован камерами видеонаблюдения, записи изъяты.

Вечером 1 декабря в полицию Петербурга обратилась женщина и заявила об изнасиловании своей несовершеннолетней дочери 2006 года рождения. Об этом стало известно Piter.TV.

По словам заявительницы, инцидент произошел 1 декабря около 16:50 в тамбуре магазина "Пятерочка" на проспекте Металлистов. Неизвестный совершил в отношении девочки насильственные действия сексуального характера.

В магазине есть камеры видеонаблюдения, записи изъяты. На вид мужчине 50-55 лет, седой, на голове кепка черного цвета. Был одет в куртку черного цвета и темные брюки.

Преступника разыскивает полиция.

Ранее мы писали, что петербурженка забыла о данном согласии на секс и заявила об изнасиловании.

Фото: Piter.TV