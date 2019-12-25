Петербурженка забыла о данном согласии на секс и заявила об изнасиловании

Позднее она забрала заявление из полиции, так как протрезвев, вспомнила, что у неё был секс по обоюдному согласию.

Петербурженка обвинила знакомого в изнасиловании, однако после того, как протрезвела, вспомнила, что секс был по обоюдному согласию. Об этом стало известно Piter.tv.

Петербурженка заявила, что 28 ноября в период с 3:00 до 8:00 некий К. изнасиловал её против воли.

Однако позднее пострадавшая ещё раз обратилась в полицию с просьбой прекратить проверку по ранее сделанному заявлению. Девушка пояснила, что ввиду сильного алкогольного опьянения она плохо помнила происходящие события и, не разобравшись в ситуации, заявила об изнасиловании. Она вспомнила, что факта изнасилования не было, секс с К. был у неё по обоюдному согласию. Ранее она неоднократно вступала в интимные отношения с этим человеком.

На прошлой неделе был задержан мужчина по подозрению в действиях развратного характера на Луначарского.

Фото: Piter.tv