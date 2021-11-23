Задержан мужчина по подозрению в действиях развратного характера на Луначарского

В полицию 2 ноября обратилась женщина, которая рассказала, что к её 15-летней дочери на улице Луначарского приставал незнакомый мужчина.

Полиция Выборгского района Петербурга задержала мужчину по подозрению в действиях развратного характера в отношении несовершеннолетней. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

В полицию 2 ноября обратилась женщина, которая рассказала, что к её 15-летней дочери на улице Луначарского приставал незнакомый мужчина. Полиция установила, что неизвестный совершил развратные действия сексуального характера без применения насилия в отношении несовершеннолетней, после чего скрылся. Было возбуждено уголовное дело.

Правоохранителями была установлена причастность к совершению данного преступления мужчины 1990 года рождения, ранее не судимого. Он был задержан 21 ноября по подозрению в совершении данного преступления и изобличен в этом.

Если Вы пострадали от действий вышеуказанного мужчины, просьба сообщить по телефону: +7 953 353-31-93.

Также накануне в Тихвине задержали подозреваемого в сексуальном насилии над падчерицей.

Видео: МВД