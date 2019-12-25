В Тихвине задержали подозреваемого в сексуальном насилии над падчерицей

В полицию 8 ноября обратилась мама несовершеннолетней.

В Тихвине задержали мужчину по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении падчерицы. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 8 ноября обратилась мама несовершеннолетней. Она рассказала, что в период с 28 декабря 2019 по 30 октября 2020 года А. совершал насильственные действия сексуального характера в отношении падчерицы 2012 года рождения.

В понедельник, 22 ноября, по подозрению в совершении преступления был задержан А. Возбуждено уголовное дело.

Ранее на Сизова 8-летний мальчик подвергся сексуальному насилию со стороны неизвестного.

Фото: Piter.tv