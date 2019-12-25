На Сизова 8-летний мальчик подвергся сексуальному насилию со стороны неизвестного

Ребёнок находился в гостях у одноклассника.

В Приморском районе Петербурга неизвестный совершил насильственные действия сексуального характера в отношении мальчика, который был в гостях у одноклассника. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию обратилась мама пострадавшего ребёнка. Она рассказала, что её 8-летний сын 28 октября находился в гостях у одноклассника в квартире на улице Сизова. В этот день также в гостях находился неизвестный мужчина, который совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ребёнка.

Меры к розыску неизвестного мужчины приняты. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

На прошлой неделе в Выборге женщина обвинила бывшего мужа в сексуальном насилии в отношении ее 5-летней дочери.

Фото: Piter.tv