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В Выборге женщина обвинила бывшего мужа в сексуальном насилии в отношении ее 5-летней дочери
Сегодня, 9:28
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Выборге женщина обвинила бывшего мужа в сексуальном насилии в отношении ее 5-летней дочери

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Подозреваемый задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Жительница Выборга обвинила своего бывшего мужа в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении её несовершеннолетней дочери. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

Женщина сообщила правоохранителям, что 18 июля в период с 13:00 до 21:20 бывший муж совершил в отношении ее 5-летней дочери насильственные действия сексуального характера.

Подозреваемый задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv: Петербуржца подозревают в создании детского порно с участием сына.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, насилие
Категории: Происшествия, Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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