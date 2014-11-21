В Выборге женщина обвинила бывшего мужа в сексуальном насилии в отношении ее 5-летней дочери

Подозреваемый задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Жительница Выборга обвинила своего бывшего мужа в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении её несовершеннолетней дочери. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

Женщина сообщила правоохранителям, что 18 июля в период с 13:00 до 21:20 бывший муж совершил в отношении ее 5-летней дочери насильственные действия сексуального характера.

Подозреваемый задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.tv