В России вырос спрос на тыквы

В сети X5 объяснили интерес населения к данному продукту.

На российской территории продажа тыкв выросла в период с 1 по 20 октября на 66 процентов по сравнению с аналогичным периодом в сентябре. Соответствующее заявление сделали журналисты информационного агентства "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу торговой компании X5. Специалисты уточнили, что по сравнению с прошлым годом штучные продажи тыквы увеличились на 17 процентов. В нашей стране эксперты связывают этот процесс с трендом на здоровый образ жизни (ЗОЖ). Известно, что данный продукт часто включают в рацион в качестве источника клетчатки, витаминов и минералов.

С 1 по 20 октября спрос на тыкву в торговых сетях Х5 вырос на 66% относительно аналогичного периода сентября. пресс-служба X5

Уточним, что в особенности увеличивается потребительский спрос на очищенную тыкву. Продажи такого вида продукта выросли в 2,3 раза в годовом выражении. К ключевым регионам поставок тыквы в 2026 году относятся южная часть страны, а также Московская, Калужская и Воронежская области. Отечественные торговые сети вводят в продажу товары с тыквой в составе. Для примера, речь идет о протеиновом мороженом и сосисках с тыквой.

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