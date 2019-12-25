В Петербурге резко вырос спрос на AI‑тренеров

Зарплата на такую должность достигла 125 тыс. рублей.

В Санкт‑Петербурге заметно вырос спрос на специалистов по обучению нейросетей. Число вакансий для AI‑тренеров увеличилось на 30%, сообщил ТАСС со ссылкой на исследование hh.ru.

С января по сентябрь 2026 года работодатели опубликовали свыше 120 вакансий для таких специалистов — это на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Одновременно ощутимо подросла и оплата труда: зарплаты в сегменте поднялись на 60%. Если раньше средний уровень дохода составлял 78 тыс. рублей, то теперь он достиг 125 тыс. рублей.

Активность на рынке труда растет и со стороны соискателей. Количество резюме от претендентов на позиции AI‑тренеров с января по сентябрь увеличилось в 4,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. При этом ожидания кандидатов по зарплате нередко ниже предложений работодателей — в среднем соискатели рассчитывают примерно на 80 тыс. рублей.

Ранее петербуржцам назвали профессии с самыми высокими зарплатами от 150 тыс. рублей в сентябре. В этот список вошли вошли медики и IT-разработчики.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)