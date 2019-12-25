Петербуржцам назвали профессии с самыми высокими зарплатами от 150 тыс. рублей в сентябре

Сервис по поиску работы SuperJob изучил рынок труда в крупнейших городах страны. На основе анализа вакансий за сентябрь платформа составила рейтинг самых привлекательных предложений для соискателей.
В число наиболее востребованных специалистов вошли медики, промышленники, строители, менеджеры по продажам, IT-разработчики, а также квалифицированные рабочие и водители. Предложения для врачей с самыми высокими зарплатами возглавили рейтинги сразу в десяти мегаполисах – Москве, Петербурге, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Перми и Челябинске.
Специалисты-инженеры могут рассчитывать на доход свыше 150 000 рублей в месяц. Такие вакансии разместили работодатели Москвы и Петербурга. Квалифицированные мастера рабочих профессий с аналогичной зарплатой (от 150 000 рублей) требуются в столице и Краснодаре. Спрос на водителей сохраняется в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, где им предлагают заработок от 150 000 рублей.
Помимо массовых высокооплачиваемых профессий, в сентябре зафиксирован высокий спрос на руководителей узкого профиля:
Москва – коммерческий директор;
Петербург – заместитель главного врача по медицинской части;
Воронеж – финансовый директор;
Екатеринбург – заместитель директора гипермаркета;
Ростов-на-Дону – руководитель сельскохозяйственного предприятия;
Самара – заведующий отделением медицинской реабилитации;
Уфа – главный бухгалтер.
Ранее карьерный консультант рассказала, как несчастная любовь влияет на работу петербуржцев.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все