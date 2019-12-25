Петербуржцам назвали профессии с самыми высокими зарплатами от 150 тыс. рублей в сентябре

В число наиболее востребованных специалистов вошли медики, промышленники, строители, менеджеры по продажам, IT-разработчики, а также квалифицированные рабочие и водители.

Сервис по поиску работы SuperJob изучил рынок труда в крупнейших городах страны. На основе анализа вакансий за сентябрь платформа составила рейтинг самых привлекательных предложений для соискателей.

В число наиболее востребованных специалистов вошли медики, промышленники, строители, менеджеры по продажам, IT-разработчики, а также квалифицированные рабочие и водители. Предложения для врачей с самыми высокими зарплатами возглавили рейтинги сразу в десяти мегаполисах – Москве, Петербурге, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Перми и Челябинске.

Специалисты-инженеры могут рассчитывать на доход свыше 150 000 рублей в месяц. Такие вакансии разместили работодатели Москвы и Петербурга. Квалифицированные мастера рабочих профессий с аналогичной зарплатой (от 150 000 рублей) требуются в столице и Краснодаре. Спрос на водителей сохраняется в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, где им предлагают заработок от 150 000 рублей.

Помимо массовых высокооплачиваемых профессий, в сентябре зафиксирован высокий спрос на руководителей узкого профиля:

Москва – коммерческий директор;

Петербург – заместитель главного врача по медицинской части;

Воронеж – финансовый директор;

Екатеринбург – заместитель директора гипермаркета;

Ростов-на-Дону – руководитель сельскохозяйственного предприятия;

Самара – заведующий отделением медицинской реабилитации;

Уфа – главный бухгалтер.

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Фото: Piter.TV