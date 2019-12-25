В Петербурге стартовала Неделя сокращения алкоголя с бесплатными приёмами

Горожане смогут анонимно поговорить с наркологом 10 сентября.

В Санкт‑Петербурге 7 сентября началась Неделя сокращения потребления алкоголя. Мероприятие приурочено к Всероссийскому дню трезвости, который отмечается 11 сентября. Об этом сообщили в пресс‑службе Смольного.

В рамках недели 10 сентября с 17:00 до 19:00 в наркологических кабинетах всех районов города пройдут бесплатные анонимные консультации врачей‑психиатров‑наркологов и медицинских психологов. Обратиться за поддержкой могут как люди с зависимостью, так и их родственники.

Губернатор Александр Беглов отметил, что власти уделяют особое внимание профилактике и раннему выявлению зависимостей. В городе выстроена система помощи не только пациентам, но и их близким, причём обратиться можно бесплатно и без предоставления личных данных. Он также добавил, что сеть центров социальной помощи работает во всех 18 районах на базе учреждений соцобслуживания и помощи семье и детям.

Ранее мы сообщили о том, что опыт Петербурга в профилактике наркомании оценили на федеральном уровне.

Фото: Piter.TV