Врач развеял популярный миф о ежедневной норме шагов

Неверно считать универсальной для всех норму в 10 тысяч шагов. Физическая нагрузка не должна приносить человеку вред, объяснил 360.ru врач-физиотерапевт, президент "Лиги защиты врачей" Семен Гальперин.
По его мнению, не существует каких-то конкретных цифр, которые были бы для всех людей одинаковы. Врач подчеркнул, что в продвижении очень многих продуктов в сфере здорового образа жизни есть определенная коммерческая подоплека и об этом не нужно забывать.
Доверять всему, что рассказывают с экрана телевизора или в интернете, не стоит. Особенно, когда это кто-то изобрел единолично, не основываясь на серьезных клинических исследованиях.
Семен Гальперин, физиотерапевт
У детей, как отметил собеседник издания, потребность в движении выше, чем у взрослых. Поэтому им достаточно просто дать возможность выплескивать энергию. Также Гальперин рекомендовал придерживаться сбалансированного образа жизни и резко его не менять.
Ранее в НИИ Джанелидзе рассказали о важности физической активности для пациентов и медиков.
Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)
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