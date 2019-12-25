Врач развеял популярный миф о ежедневной норме шагов

Дефицит движений ослабляет организм, но и его избыток не всегда полезен.

Неверно считать универсальной для всех норму в 10 тысяч шагов. Физическая нагрузка не должна приносить человеку вред, объяснил 360.ru врач-физиотерапевт, президент "Лиги защиты врачей" Семен Гальперин.

По его мнению, не существует каких-то конкретных цифр, которые были бы для всех людей одинаковы. Врач подчеркнул, что в продвижении очень многих продуктов в сфере здорового образа жизни есть определенная коммерческая подоплека и об этом не нужно забывать.

Доверять всему, что рассказывают с экрана телевизора или в интернете, не стоит. Особенно, когда это кто-то изобрел единолично, не основываясь на серьезных клинических исследованиях. Семен Гальперин, физиотерапевт

У детей, как отметил собеседник издания, потребность в движении выше, чем у взрослых. Поэтому им достаточно просто дать возможность выплескивать энергию. Также Гальперин рекомендовал придерживаться сбалансированного образа жизни и резко его не менять.

Ранее в НИИ Джанелидзе рассказали о важности физической активности для пациентов и медиков.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)