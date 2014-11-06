Мужчина предстанет перед судом за угрозу убийством соседки по коммуналке

В Петербурге перед судом предстанет мужчина, который угрожал соседке по квартире убийством. Подробности инцидента рассказали в прокуратуре Петроградского района.
По версии следствия, днем 29 июля 2024 года 36-летний уроженец Оренбургской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения в коридоре коммунальной квартиры в доме 41 по улице Всеволода Вишневского, угрожал соседке убийством, замахиваясь топором.
Потерпевшая успела забежать в свою комнату и закрыть за собой дверь. Обвиняемый несколько раз ударил топором в дверь, продолжая угрожать убийством. В полицию обратились другие соседи по коммунальной квартире.
Уголовное дело направлено в Петроградский районный суд для рассмотрения по существу.
В Кировске мужчина подозревается в убийстве 33-летнего знакомого.
Фото: pxhere
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