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С начала 2024 года в автобусах в Петербурге выявили 150 тыс. безбилетников
Сегодня, 19:19
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С начала 2024 года в автобусах в Петербурге выявили 150 тыс. безбилетников

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Проведено более 550 тыс. проверок на 351 маршруте.

В Петербурге контролеры-ревизоры ГКУ "Организатор перевозок" за пять месяцев 2024 года проверили около 8 млн пассажиров общественного транспорта. Об этом 14 июня сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту. 

В частности, проведено более 550 тыс. проверок на 351 маршруте. В ходе них выявлено свыше 150 тыс. безбилетных граждан, из них более 32 тыс. являлись несовершеннолетними. 

Также в связи с наступлением летних каникул у школьников контролеры-ревизоры "Организатора перевозок" совместно с сотрудниками полиции провели рейд в Колпинском районе Петербурга на автобусных маршрутах №№364, 367, 337А, 374. Мероприятие направлено на профилактику правонарушений среди пассажиров младше 16 лет и следующих без сопровождения взрослых.

Ежедневно на автобусных маршрутах города работают свыше 100 бригад контролеров-ревизоров. За один день проводится порядка 3,5 тыс. проверок, проверяется более 50 тыс. пассажиров.

Ранее мы рассказывали о том, что российские автобусы начнут перевозить пассажиров Пулково.

Фото: Piter.TV

Теги: безбилетники, общественный транспорт в петербурге
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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