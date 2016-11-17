С начала 2024 года в автобусах в Петербурге выявили 150 тыс. безбилетников

Проведено более 550 тыс. проверок на 351 маршруте.

В Петербурге контролеры-ревизоры ГКУ "Организатор перевозок" за пять месяцев 2024 года проверили около 8 млн пассажиров общественного транспорта. Об этом 14 июня сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

В частности, проведено более 550 тыс. проверок на 351 маршруте. В ходе них выявлено свыше 150 тыс. безбилетных граждан, из них более 32 тыс. являлись несовершеннолетними.

Также в связи с наступлением летних каникул у школьников контролеры-ревизоры "Организатора перевозок" совместно с сотрудниками полиции провели рейд в Колпинском районе Петербурга на автобусных маршрутах №№364, 367, 337А, 374. Мероприятие направлено на профилактику правонарушений среди пассажиров младше 16 лет и следующих без сопровождения взрослых.

Ежедневно на автобусных маршрутах города работают свыше 100 бригад контролеров-ревизоров. За один день проводится порядка 3,5 тыс. проверок, проверяется более 50 тыс. пассажиров.

Ранее мы рассказывали о том, что российские автобусы начнут перевозить пассажиров Пулково.

Фото: Piter.TV