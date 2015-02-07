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Число безбилетников в Петербурге сократилось с начала года
Сегодня, 10:25
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Число безбилетников в Петербурге сократилось с начала года

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Всего провели 1,3 млн проверок у 21,6 млн пассажиров, выявлено 711,3 тыс. "зайцев".

В Петербурге число безбилетников сократилось на 31 тыс. человек по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщили в городском комитете по транспорту 10 июля. 

Всего провели 1,3 млн проверок у 21,6 млн пассажиров, выявлено 711,3 тыс. "зайцев". 

Важно: контролер не имеет права требовать штраф на месте – если у вас возникли сомнения, обратитесь к водителю или на горячую линию перевозчика.

Пресс-служба комитета по транспорту Петербурга 

С 22 июня штраф за безбилетный проезд увеличен до 1,5 тыс. рублей. 

Ранее мы рассказывали о том, что на Ленинском проспекте заработала точка по продаже проездных. 

Фото: Piter.TV 

Теги: безбилетники, общественный транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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