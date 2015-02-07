Число безбилетников в Петербурге сократилось с начала года

Всего провели 1,3 млн проверок у 21,6 млн пассажиров, выявлено 711,3 тыс. "зайцев".

В Петербурге число безбилетников сократилось на 31 тыс. человек по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщили в городском комитете по транспорту 10 июля.

Всего провели 1,3 млн проверок у 21,6 млн пассажиров, выявлено 711,3 тыс. "зайцев".

Важно: контролер не имеет права требовать штраф на месте – если у вас возникли сомнения, обратитесь к водителю или на горячую линию перевозчика. Пресс-служба комитета по транспорту Петербурга

С 22 июня штраф за безбилетный проезд увеличен до 1,5 тыс. рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что на Ленинском проспекте заработала точка по продаже проездных.

Фото: Piter.TV