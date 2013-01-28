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С 22 июня в Петербурге увеличат штраф за безбилетный проезд до 1,5 тыс. рублей
Сегодня, 10:47
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С 22 июня в Петербурге увеличат штраф за безбилетный проезд до 1,5 тыс. рублей

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Речь идет о "зайцах" в городском, пригородном и междугородном сообщении.

Безбилетники в Петербурге теперь будут платить штраф в размере 1,5 тыс. рублей. Изменения вступают в силу с 22 июня, рассказали в комитете по транспорту Северной столицы. 

Речь идет о "зайцах" в городском, пригородном и междугородном сообщении. А наложение административного штрафа в 1 тыс. рублей предусмотрено за: 

– проезд по маршрутам регулярных перевозок без подтверждения права на бесплатный или льготный проезд; 

– перевозку детей, следующих вместе с пассажиром без подтверждения права на бесплатную или льготную перевозку детей;

– перевозку багажа и провоз ручной клади без оплаты. 

Напоминаем, что оплата проезда, перевозки детей, следующих вместе с пассажиром, реализация права на бесплатный или льготный проезд, оплата перевозки багажа, провоза ручной клади при проезде по маршрутам осуществляется при входе в салон транспортного средства.

Пресс-служба комитета по транспорту Петербурга 

Ранее на Piter.TV: "Пассажиравтотранс" объявил о старте перевозок детей в оздоровительные лагеря Петербурга и Ленобласти. 

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга 

Теги: безбилетный проезд, общественный транспорт, штраф
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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