С 22 июня в Петербурге увеличат штраф за безбилетный проезд до 1,5 тыс. рублей

Речь идет о "зайцах" в городском, пригородном и междугородном сообщении.

Безбилетники в Петербурге теперь будут платить штраф в размере 1,5 тыс. рублей. Изменения вступают в силу с 22 июня, рассказали в комитете по транспорту Северной столицы.

Речь идет о "зайцах" в городском, пригородном и междугородном сообщении. А наложение административного штрафа в 1 тыс. рублей предусмотрено за:

– проезд по маршрутам регулярных перевозок без подтверждения права на бесплатный или льготный проезд;

– перевозку детей, следующих вместе с пассажиром без подтверждения права на бесплатную или льготную перевозку детей;

– перевозку багажа и провоз ручной клади без оплаты.

Напоминаем, что оплата проезда, перевозки детей, следующих вместе с пассажиром, реализация права на бесплатный или льготный проезд, оплата перевозки багажа, провоза ручной клади при проезде по маршрутам осуществляется при входе в салон транспортного средства. Пресс-служба комитета по транспорту Петербурга

Ранее на Piter.TV: "Пассажиравтотранс" объявил о старте перевозок детей в оздоровительные лагеря Петербурга и Ленобласти.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга