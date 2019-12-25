"Пассажиравтотранс" объявил о старте перевозок детей в оздоровительные лагеря Петербурга и Ленобласти

Организация детского транспортного обслуживания традиционно занимает особое место в деятельности предприятия.

СПб ГУП "Пассажиравтотранс" объявило о старте организованной перевозки детей в летние оздоровительные лагеря Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Уже сегодня стартуют первые рейсы для отправки молодых горожан на летний отдых.

Первоначально, 220 ребят отправляются в детско-юношеский лагерь "Юный строитель", расположенный в живописном Курортном районе. А уже 2 июня планируется отправить ещё одну группу численностью порядка 200 человек в лагерь "Россонь", находящийся в Кингисеппском районе.

Маршрутная сеть охватит большинство районов Ленинградской области, где находятся специализированные учреждения отдыха и досуга для детей. Только за прошлый сезон услугами предприятия воспользовались почти 11 тыс. маленьких пассажиров.

Организация детского транспортного обслуживания традиционно занимает особое место в деятельности предприятия. Каждый рейс проходит с учётом повышенных мер безопасности: пассажиры перевозятся исключительно на удобных автобусах, управление которыми доверяется опытнейшим водителям, прошедшим дополнительный инструктаж. Маршруты следуют под постоянным контролем инспекторов ГИБДД.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге дан старт летнему трудовому сезону.

Фото: Telegram / Начальник транспортного цеха