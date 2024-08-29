В Петербурге дан старт летнему трудовому сезону

Мы пообщались с бойцами и командирами студенческих отрядов Петербурга и узнали, где они будут трудиться этим летом.

В Петербурге стартовал третий трудовой семестр: работать на объекты в разные города России отправятся 166 отрядов – это почти 5 000 молодых ребят. Традиционно студенческие отряды поддерживает Комитет по строительству Санкт-Петербурга. Среди таких проектов – Межрегиональная студенческая стройка "Санкт‑Петербург", которая пройдет уже в 9 раз.

Всероссийский сводный студенческий сервисный отряд "Взлетная полоса", где ребята работают в аэропорту Пулково – к нам приезжают более 350 человек со всех регионов России, в этом году более 18 регионов. Ребята трудятся линейным персоналом в аэропорту Пулково и борются за знамя трудового проекта. Не межрегиональной студенческой стройке Санкт-Петербурга ребята работают в различных строительных компаниях и помогают строить наш город, в частности в прошлом году помогали достроить новую станцию метрополитена. Семен Киселев, председатель правления Санкт-Петербургского регионального отделения общероссийской общественной организации "Российские Студенческие Отряды"

На территории Нарышкиного бастиона в торжественной обстановке командирам штабов и отрядов вручили путевки. Как говорят сами бойцы, участие в студотрядах – это возможность увидеть нашу страну и узнать много нового. Например, строительный студотряд "Атлант" отправится в Ямало-Ненецкий автономный округ чинить дороги.

В 2023 году я пришел в строительное направление и выбрал его, потому что это возвращение к истокам, потому что все студотряды Петербурга начинались как раз со стройки: самые первые поехали на Алакусскую ГЭС в Ленобласти в Сосновый бор. Потом также был легендарный БАМ, почему мы в прошлом году на железную дорогу и отправились. Там больше какой-то романтики: работаем 7/0, а потом вечерами у костра и не только у костра, проводим время вместе, сближаясь и отдыхая. Алексей Мирошин, командир студенческого строительного отряда "Атлант"

Медицинские отряды поедут в детские лагеря и центральные районные больницы: трудиться санитарами, медсестрами и врачами. Бойцы сельскохозяйственных отрядов будут работать в полях на юге России: пахать, поливать и собирать урожай.

В отличие от других сельскохозяйственных отрядов мы едем не на юг, а на север в районы Костомукши. Наш лагерь находится почти на границе с Финляндией, он уже обустроен: там есть баня, костровище, и место для палаток, мы называем его "Палаточной горой". И 1.5 месяца мы живем в палатках на берегу реки. Мы работаем на ягоды перерабатывающий завод "Ягоды Карелии" и собираем сначала морошку: сезон недолгий, мы успеваем не на весь, но это самая прибыльная ягода, так как ее тяжелее всего собирать. Аглая Ипатова, боец студенческого сельскохозяйственного отряда "Лось"

Но не только работать, а еще и отдыхать, заводить новых друзей и заниматься творчеством. В отрядах все роли расписаны: кто и когда дежурит, что приготовить на обед и как проводить свободные вечера.

У нас есть такая замечательная должность, как комиссар. Он занимается досугом, придумывает разные мероприятия: днем это больше что-то такое активное, вечером – и свечки поплакать, и поболтать, и задуматься над чем-то. Юлия Юрина, боец студенческого экологического отряда "Можжевельник"

В течение трудового сезона ребята будут бороться за звание лучшего бойца и лучшего отряда в своем направлении. Некоторые студотряды уже отправились на объекты, например, проводники уже работают в поездах. Всероссийское открытие третьего трудового семестра состоится 12 июня.

Видео, фото: Piter.TV