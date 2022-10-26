Слет студенческих отрядов проходит в Петербурге

С 9 по 12 октября мероприятие соберёт более 800 студентов.

С 9 по 12 октября в Петербурге состоится слет студенческих отрядов Северо-Западного федерального округа. Как информирует пресс-служба Петербургского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации "Российские студенческие отряды", мероприятие соберёт более 800 студентов.

Это второе проведение слёта в Северной столице, первый состоялся в городе в 2018 году. Программа мероприятия включает соревнования по профессиональному мастерству, медиа-конкурс, творческое соревнование, спортивную спартакиаду, а также конкурс среди молодёжных штабов и подростковых трудовых объединений. Итоги конкурса определят лучших бойцов, коллективы творческих коллективов, спортивных команд и медиагрупп от регионов.

Будет организована деловая программа, где студенты подведут итоги своей деятельности за 2025 год, обсудят опыт внедрения региональных нормативных актов, направленных на поддержку студенческих отрядов, обменяются примерами успешных практик и рассмотрят проекты инфраструктурного развития отрядов в рамках Северо-Западного федерального округа, включая создание инновационных площадок "СО.Здание".

Ежегодный слет традиционно организуется в разных городах округа. Решение провести встречу в Санкт-Петербурге в 2025 году было озвучено на Дне Российских студенческих отрядов в 2024 году. Организаторами выступают Комитет по делам молодежи и взаимодействия с общественными объединениями города, а также Центр поддержки молодежных проектов "ВЕКТОР".

Фото: Правительство Петербурга