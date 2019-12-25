Продажи нового жилья в Петербурге увеличились на 8%

Общая выручка от продажи жилой недвижимости в Петербурге за сентябрь составила 41,7 миллиарда рублей, что на 13% больше результата предыдущего месяца.

В сентябре 2025 года количество зарегистрированных договоров долевого участия (ДДУ) на покупку квартир и апартаментов в Санкт-Петербурге увеличилось на 8% по сравнению с августом, достигнув отметки в 3485 заключенных сделок, свидетельствуют данные сервиса Dataflat.

Общая выручка от продажи жилой недвижимости в Петербурге за сентябрь составила 41,7 миллиарда рублей, что на 13% больше результата предыдущего месяца. Вместе с тем доля ипотечных покупок незначительно снизилась с 51% до 50%.

Если сравнивать с ситуацией сентября 2024 года, количество совершенных сделок в Северной столице увеличилось на 12%, а общий доход застройщиков поднялся на 26%. При этом ипотека утратила некоторую долю популярности: ее удельный вес сократился с 64% до текущих 50%.

Что касается Ленинградской области, то здесь активность покупателей оказалась выше: в сентябре по сравнению с августом зафиксирован прирост продаж на 9%, достигнув цифры в 1766 сделок. Общий объем выручки составил 13 миллиардов рублей, поднявшись на 12%. Но здесь отмечен иной тренд: доля ипотечных сделок выросла с 56% до 60%.

Относительно показателей сентября 2024 года объемы регистрации новых договоров в Ленобласти увеличились на 38%, доходы застройщиков выросли на 57%, а процент ипотечных операций снизился на 10 пунктов.

Фото: Piter.TV