Итоги трудового сезона студотрядов подвели в Петербурге

Всего было сформировано 167 коллективов, работающих по девяти различным профилям, которые осуществляли деятельность практически в тридцати субъектах Российской Федерации.

В текущем году участники студенческих трудовых отрядов из Санкт-Петербурга совершили выезд на летний сезон числом более четырех тысяч человек. Информацию предоставил Комитет по делам молодежи и сотрудничеству с общественностью.

Всего было сформировано 167 коллективов, работающих по девяти различным профилям, которые осуществляли деятельность практически в тридцати субъектах Российской Федерации. Студенческие бригады, занимающиеся обслуживанием поездов, обеспечили перевозку свыше 300 тысяч пассажиров. Волонтеры экологических групп обустроили шесть туристических маршрутов природного характера, изучили популяцию насекомых и птиц, насчитывая тысячи особей бабочек и сотни видов птиц. Сервисные команды впервые приступили к работе на Дальнем Востоке, Кавказе и Алтае.

Сельскохозяйственные и ветеринарные группы произвели урожай объемом в 300 тонн яблок и обработали 400 тонн рыбной продукции. Более ста ребят собирали виноград в южных регионах страны — от Камчатского полуострова до черноморских курортов Кубани. Археологические экспедиции обследовали огромную территорию протяженностью почти пять тысяч километров.

Строительные бригады, состоящие из более чем четырёхсот студентов, возводили объекты в разных уголках России и мира, преодолев Северный Ледовитый океан, протянув 30 км автомобильных трасс. Педагогическое направление представлено поездкой более полутора тысяч будущих педагогов.

Ранее мы сообщили о том, что распоряжение об определении загрузки на платной парковке утвердили в Смольном.

Фото: Правительство Петербурга