Распоряжение об определении загрузки на платной парковке утвердили в Смольном

Правительство Петербурга утвердило распоряжение относительно порядка расчета загруженности платных парковочных мест и установления понижающих коэффициентов. Документ был опубликован на официальном портале администрации в понедельник.
Согласно распоряжению, ежемесячный сбор статистики осуществляется специалистами Центра управления парковками, после чего полученные данные направляются в Центр транспортного планирования. Анализ собранной информации помогает определить эффективность функционирования платных парковок в разных районах города.
Затем эксперты центра определяют степень загруженности парковочных зон и формируют рекомендации по установке соответствующих тарифов, которые впоследствии утверждаются Комитетом по тарифам.
Ранее мы сообщили о том, что за ночь эвакуировали 49 авто нарушителей правил остановки и стоянки в Петербурге.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все