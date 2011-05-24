Распоряжение об определении загрузки на платной парковке утвердили в Смольном

Согласно распоряжению, ежемесячный сбор статистики осуществляется специалистами Центра управления парковками, после чего полученные данные направляются в Центр транспортного планирования.

Правительство Петербурга утвердило распоряжение относительно порядка расчета загруженности платных парковочных мест и установления понижающих коэффициентов. Документ был опубликован на официальном портале администрации в понедельник.

Согласно распоряжению, ежемесячный сбор статистики осуществляется специалистами Центра управления парковками, после чего полученные данные направляются в Центр транспортного планирования. Анализ собранной информации помогает определить эффективность функционирования платных парковок в разных районах города.

Затем эксперты центра определяют степень загруженности парковочных зон и формируют рекомендации по установке соответствующих тарифов, которые впоследствии утверждаются Комитетом по тарифам.

