За ночь эвакуировали 49 авто нарушителей правил остановки и стоянки в Петербурге
Сегодня, 12:41
Нарушение этих правил влечет ответственность по ч. 5 ст. 12.16 КоАП РФ, размер штрафа составляет 4,5 тыс. рублей.

В Петербурге за одну ночь порядка 50 машин эвакуированы за нарушение правил остановки и парковки в зоне действия запрещающих дорожных знаков 3.27-3.30 и 5.27. Об этом сообщили в городском комитете по транспорту 9 сентября. 

Особое внимание уделили обеспечению порядка в периоды проведения массовых мероприятий. В преддверии 98-го марафона "Пушкин — Петербург" в центральных районах выявили 49 административных правонарушений. Все авто перемещены на специализированную стоянку. 

Нарушение этих правил влечет ответственность по ч. 5 ст. 12.16 КоАП РФ, размер штрафа составляет 4,5 тыс. рублей. 

Ранее мы рассказывали о том, что жителям Петербурга напомнили о продлении разрешений для парковки в центре. 

Фото: Piter.TV 

Теги: комитет по транспорту, остановка, парковка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

