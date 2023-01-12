За ночь эвакуировали 49 авто нарушителей правил остановки и стоянки в Петербурге

Нарушение этих правил влечет ответственность по ч. 5 ст. 12.16 КоАП РФ, размер штрафа составляет 4,5 тыс. рублей.

В Петербурге за одну ночь порядка 50 машин эвакуированы за нарушение правил остановки и парковки в зоне действия запрещающих дорожных знаков 3.27-3.30 и 5.27. Об этом сообщили в городском комитете по транспорту 9 сентября.

Особое внимание уделили обеспечению порядка в периоды проведения массовых мероприятий. В преддверии 98-го марафона "Пушкин — Петербург" в центральных районах выявили 49 административных правонарушений. Все авто перемещены на специализированную стоянку.

Фото: Piter.TV