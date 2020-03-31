Жителям Петербурга напомнили о продлении разрешений для парковки в центре

В четырех районах Северной столицы стартовал сезон проверки документов.

В Петербурге жителям Адмиралтейского, Василеостровского, Петроградского и Центрального районов напомнили о необходимости проверить сроки действия парковочных разрешений. Об этом сообщили в пресс-службе МФЦ.

Разрешение требуется продлить в связи с введением зоны платной парковки в центральной части города летом и осенью. Информацию о дате окончания документа можно узнать в уведомлении от "Городского центра управления парковками" или в личном кабинете на региональном портале госуслуг. За месяц и за один день до завершения срока действия разрешения уведомления направляются по электронной почте.

С октября 2025 года в центре Петербурга вступят в силу новые тарифы на парковку. Стоимость составит 360 руб. на загруженных участках, 280 руб., 200 руб. и 100 руб. в час — на менее востребованных территориях.

Ранее мы рассказывали о том, что стоимость парковки в центре Петербурга вырастет в октябре.

Фото: Piter.TV