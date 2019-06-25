Стоимость парковки в центре Петербурга вырастет в октябре

Будет внедрена система дифференцированной тарификации, состоящая из четырех тарифов: самый дорогой тариф для наиболее перегруженных участков составит 360 рублей в час.

С октября 2025 года в центре Петербурга вводятся обновленные расценки на платные парковки. Об этом сообщил Михаил Курдяев, занимающий должность директора городского центра управления парковочным пространством, в эфире радиостанции "Спутник".

Будет внедрена система дифференцированной тарификации, состоящая из четырех тарифов: самый дорогой тариф для наиболее перегруженных участков составит 360 рублей в час, далее предусмотрены ставки в размере 280, 200 и 100 рублей за наименее востребованные площади.

Курдяев подчеркнул, что для горожан, проживающих непосредственно в центре города, тарифы останутся неизменными. Сохраняется фиксированная стоимость и для пользователей мобильного приложения для оплаты стоянок. Специалист также указал, что в случаях технических сбоев сети интернет владельцы транспортных средств не понесут штрафов за непредвиденную неоплату парковки.

