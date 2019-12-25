С 29 августа в Петербурге изменится нумерация парковочных зон

"Центр управления парковками" специально уведомил автовладельцев, что переход на новую систему не потребует никаких действий от пользователей – ни смены документации, ни подачи новых заявлений.

В ночь на 29 августа в Петербурге произойдет изменение нумерации парковочных зон, что станет следующим этапом внедрения системы дифференцированных тарифов, планируемых к запуску в октябре.​‍

Теперь стоимость парковки будет колебаться от 100 до 360 рублей, в зависимости от уровня загруженности улиц и спроса на места. Новые тарифы будут установлены исходя из реальных показателей использования парковочных пространств.​‍

Автовладельцам, имеющим действующие разрешения, переживать не стоит – вся процедура пройдет незаметно, автоматически перенумеровав существующие зоны в приложениях и документах. В частности, жители районов с платной парковкой сохранят свое право пользоваться всеми местами своего района без внесения изменений в разрешительные документы.​‍

"Центр управления парковками" специально уведомил автовладельцев, что переход на новую систему не потребует никаких действий от пользователей – ни смены документации, ни подачи новых заявлений. Все необходимые изменения произойдут автоматически.​‍

Информационные таблички на улицах уже обновлены и содержат актуальные сведения о текущих и будущих номерах парковочных зон. Пользователи приложения "Парковки Санкт-Петербурга" смогут спокойно вносить оплату, так как система сама распознает необходимую зону, определяя точное местоположение автомобиля.

