В Петербурге составили список улиц, на которых подешевеет и подорожает парковка

Городской комитет по транспорту Петербурга разработал нормативные акты, утверждающие зоны, в которых взимается плата за использование городских парковочных пространств. Соответствующие документы размещены на странице раздела антикоррупционной экспертизы.

Новый порядок предусматривает введение четырёх градаций коэффициента загруженности парковок. Коэффициент "КЗ 1" применяется на участках, заполненность которых составляет менее 50%; "КЗ 2" — от 50% до 70%; "КЗ 3" — от 70% до 80%; коэффициент "КЗ 4" обозначает загрузку свыше 85%.

Эти уровни определены для разных участков дорог в центральных районах города, где предусмотрена оплата стоянки автомобиля: Центральный, Адмиралтейский, Петроградский и Василеостровский районы. Например, участок Лиговского проспекта от улицы Некрасова до Московского относится к зоне "КЗ 1", а зона вдоль улицы Маяковского от Невского проспекта до Кирочной улицы имеет наивысший коэффициент нагрузки — "КЗ 4".

Ранее издание "Фонтанка" публиковало информацию, что указанный коэффициент непосредственно влияет на величину тарифа за один час парковки. Согласно новым правилам, "КЗ 1" подразумевает оплату в размере 100 рублей, "КЗ 2" — 200 рублей, "КЗ 3" — 280 рублей, а максимальная ставка для районов с уровнем "КЗ 4" составит 360 рублей (базовый тариф — 200 рублей).

Фото: Piter.TV