В Петербурге стартовал трудовой семестр: стройотряды отправились работать по всей стране

Особое внимание в этом году уделено строительному направлению, как и раньше, его поддерживает Комитет по строительству Петербурга.

В Санкт-Петербурге начался третий трудовой семестр: этим летом 166 студенческих отрядов, а это около 5 тысяч человек, отправятся на работу в разные регионы России. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Особое внимание в этом году уделено строительному направлению. Как и раньше, его поддерживает Комитет по строительству Петербурга. В рамках межрегиональной стройки "Санкт-Петербург", которая проходит уже в девятый раз, студенты будут работать в строительных компаниях, возводя важные городские объекты. В прошлом году, например, они участвовали в строительстве станции метро.

На Нарышкином бастионе в торжественной обстановке командирам отрядов вручили путевки. Как признаются участники, участие в стройотрядах — это не только труд, но и возможность узнать страну, познакомиться с новыми людьми и попробовать себя в настоящем деле.

В 2023 году я пришел в строительное направление, потому что это возвращение к истокам: студотряды Петербурга начались со стройки. Первые поехали на Алакусскую ГЭС, потом был БАМ. В этом — особая романтика. Алексей Мирошин, командир ССО "Атлант"

Его отряд этим летом отправится в Ямало-Ненецкий округ, где будет заниматься ремонтом дорог.

Петербург и Ленинградская область также примут студентов из других регионов. Студотрядовцы будут помогать профессионалам на строительных площадках города: возводить школы, детские сады, жилые дома и объекты транспортной инфраструктуры.

Фото и видео: портал "Строительный Петербург"