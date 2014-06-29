На Ленинском проспекте заработала точка по продаже проездных

В течение текущего года планируется открыть 10 таких киосков.

На Ленинском проспекте юго-восточнее дома 61А в Петербурге заработала новая точка по продаже проездных билетов. Об этом рассказали в городском комитете по транспорту.

В течение текущего года планируется открыть 10 таких киосков в семи районах – в Петродворцовом, Пушкинском, Выборгском, Невском, Кронштадтском, Красносельском и Калининском. Точки на Кондратьевском проспекте и Пушкинской улице уже начали работу в январе.

В киосках можно купить все виды проездных, а также активировать отложенное пополнение карты "Подорожник", оформить и продлить льготный проездной, подать заявление на восстановление билетов и получить детализацию поездок в общественном транспорте по единому электронному билету.

Ранее на Piter.TV: проезд виртуальным "Подорожником" в Петербурге оплатили 1,5 млн раз.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга