В трех районах Петербурга провели рейд по выявлению безбилетников в автобусах

Проверили свыше 8 тыс. человек и выявили 134 "зайца".

В трех районах Петербурга провели рейд на выявление безбилетных пассажиров. Проверили свыше 8 тыс. человек и выявили 134 "зайца", сообщили в городском комитете по транспорту.

Было охвачено порядка 40 маршрутов. В отношении 44 пассажиров составили материалы для привлечения к административной ответственности, среди них – 11 иностранцев. Двоих задержали полицейские: одного – за нарушение миграционного законодательства, другого – за распитие алкогольных напитков в общественном транспорте.

Пристальное внимание ревизоров и полиции к мигрантам не случайно. Иностранные граждане и лица без гражданства нередко не оплачивают проезд, а потом и штраф за нарушение, считая, что могут остаться безнаказанными в связи с отсутствием у них регистрации на территории нашей страны. Обращаем внимание, это ошибочное мнение! Пресс-служба комитета по транспорту Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что новые автобусы китайского производства запустят от Петербурга до Соснового Бора.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга