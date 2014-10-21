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В трех районах Петербурга провели рейд по выявлению безбилетников в автобусах
Сегодня, 16:49
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В трех районах Петербурга провели рейд по выявлению безбилетников в автобусах

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Проверили свыше 8 тыс. человек и выявили 134 "зайца".

В трех районах Петербурга провели рейд на выявление безбилетных пассажиров. Проверили свыше 8 тыс. человек и выявили 134 "зайца", сообщили в городском комитете по транспорту. 

Было охвачено порядка 40 маршрутов. В отношении 44 пассажиров составили материалы для привлечения к административной ответственности, среди них – 11 иностранцев. Двоих задержали полицейские: одного – за нарушение миграционного законодательства, другого – за распитие алкогольных напитков в общественном транспорте. 

Пристальное внимание ревизоров и полиции к мигрантам не случайно. Иностранные граждане и лица без гражданства нередко не оплачивают проезд, а потом и штраф за нарушение, считая, что могут остаться безнаказанными в связи с отсутствием у них регистрации на территории нашей страны. Обращаем внимание, это ошибочное мнение!

Пресс-служба комитета по транспорту Петербурга 

Ранее мы рассказывали о том, что новые автобусы китайского производства запустят от Петербурга до Соснового Бора. 

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга 

Теги: безбилетники, комитет по транспорту
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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