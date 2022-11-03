Новые автобусы китайского производства запустят от Петербурга до Соснового Бора

Все транспортные средства уже доставлены в регион. Они оборудованы системами учета пассажиропотока, стационарными валидаторами и другими элементами современного общественного транспорта.

В ходе транспортной реформы в Ленинградской области начнут использоваться современные комфортные автобусы, включая модели от китайского производителя Yutong.

Как отметил председатель Комитета Ленинградской области по транспорту Михаил Присяжнюк, с 1 января на линии выйдет около 500 новых автобусов, причем некоторые из них появятся на маршрутах даже раньше. Все транспортные средства уже доставлены в регион. Они оборудованы системами учета пассажиропотока, стационарными валидаторами и другими элементами современного общественного транспорта. Автобусы Yutong удобны как для водителей, так и для пассажиров.

С 1 января перевозчиком на маршрутах, соединяющих Сосновый Бор и Санкт-Петербург, станет ООО "Пальмира". Для маршрута №402 компания приобрела новые автобусы Yutong ZK6127HQ.

ООО "Пальмира" принимает участие в транспортной реформе. С начала следующего года на маршруты Ленинградской области выйдут более 70 автобусов, обслуживающих направления Всеволожского, Приозерского, Лодейнопольского и Ломоносовского районов. В том числе автобусы Yutong будут курсировать до Соснового Бора.

Генеральный директор ООО "Пальмира" Марина Жукова пояснила выбор китайских автобусов: "Мы остановились на производителе из Китая, так как за многие годы он зарекомендовал себя как надежный и качественный партнер".

Все автобусы, выходящие на маршруты, уже оснащены камерами для подсчета пассажиров, кондиционерами и устройствами для безналичной оплаты проезда.

Региональный представитель компании "Транспортный центр" Валерий Ивановский уточнил, что Yutong занимает ведущие позиции по продаже туристических и междугородних автобусов в России последние десять лет. За первые десять месяцев 2024 года в страну было поставлено около 1983 автобусов, а за весь предыдущий год — 2086 единиц техники. Модель Yutong ZK6127HQ остается самым популярным автобусом на российском рынке.

Производственный потенциал завода Yutong позволяет выпускать около 430 автобусов ежедневно, что делает его крупнейшим производителем в мире.

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть начала прием предложений по благоустройству.

Фото: Комитет Ленобласти по транспорту