Оторвавшаяся во время закрытия дверь автобуса упала школьнику на голову в Петербурге

Водитель вызвал для пострадавшего карету "скорой", медики увезли ребенка и его маму в одну из городских больниц.

В Петербурге 11-летний школьник после поездки на автобусе оказался в больнице. Об этом 21 мая пишет 78.ru.

Накануне вечером в автобусе № 327 на голову мальчику упала дверь, которая оторвалась во время закрытия. Водитель вызвал для пострадавшего карету "скорой", медики увезли ребенка и его маму в одну из городских больниц.

Отмечается, что серьезных травм школьник не получил, их вместе с родителем отпустили домой. Претензий мама мальчика не имеет, обращаться к правоохранителям не намерена.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге девушка на самокате попала под автобус.

Фото: Piter.TV