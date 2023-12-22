Около 99% жителей Петербурга платят за проезд в общественном транспорте электронными способами

Отмечается, что "Подорожник" – самый популярный проездной билет в городе на Неве.

За I квартал 2024 года в Петербурге с использованием карты "Подорожник" совершили 161 млн поездок в общественном транспорте, что составляет 39% от общего количества. Об этом рассказали в пресс-службе СПб ГКУ "Организатор перевозок" 24 апреля.

Отмечается, что "Подорожник" – самый популярный проездной билет в городе на Неве: с начала года реализовали более 400 тыс. карт.

Пересадочным тарифом "60 минут" в наземном транспорте воспользовались 17 млн раз, это 27,1% от общего количества поездок, совершенных по Единому электронному билету на карте "Подорожник". Банковскими картами за три месяца 2024 года оплатили проезд свыше 71 млн поездок, что почти на 45% больше, чем в I квартале прошлого года.

Наличными средствами рассчитались 5,6 млн раз, и это на 30% меньше, чем за первые три месяца 2023 года. Разовым билетом на базе QR-кода воспользовались 8 тыс. пассажиров. Порядка 170 млн поездок совершили с использованием льготных проездных, включая ученические, студенческие и пенсионные.

Так, 98,7% пассажиров общественного транспорта в Петербурге оплачивают проезд электронными способами.

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Фото: Piter.TV