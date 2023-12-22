Экологичный общественный транспорт презентовал на экологическом форуме

Комитетом по транспорту были представлены электробусы особого класса, известные горожанам как "гармошка", автобусы НЕФАЗ, работающие на компримированном природном газе, а также троллейбусы "Белкоммунмаш" с увеличенным автономным ходом.

Комитет по транспорту Петербурга представил экологичный общественный транспорт на ХХII Международном форуме "Экология большого города". На сегодняшний день Петербург является лидером среди всех регионов страны по количеству автобусов, работающих на экологически чистом топливе.

Северная столица представила экологичные общественный транспорт на ХХII Международном форуме "Экология большого города". Комитетом по транспорту были представлены электробусы особого класса, известные горожанам как "гармошка", автобусы НЕФАЗ, работающие на компримированном природном газе, а также троллейбусы "Белкоммунмаш" с увеличенным автономным ходом.

По словам председателя Комитета по транспорту Петербурга Валентина Енокаева, на данный момент Петербург занимает лидирующую позицию среди всех регионов страны по количеству автобусов, работающих на газомоторном топливе. Город активно обновляет транспорт парков трамваев и метрополитенов, а также увеличивает количество электробусов на городских маршрутах.

Фото: пресс-служба Комитета по транспорту Петербурга