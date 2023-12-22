В праздничные ночи в Петербурге общественным транспортом воспользовались более 100 тыс. человек

Кроме того, по данным комитета по транспорту, было обеспечено штатное функционирование свыше 1,8 тыс. светофорных объектов.

В новогоднюю и рождественскую ночи наземным общественным транспортом воспользовались почти 25,5 тыс. пассажиров, а метрополитеном – около 90 тыс. человек. Об этом рассказали в пресс-службе городского комитета по транспорту 10 января.

Всего в период с 31 декабря 2023 года по 8 января 2024 года на общественном транспорте проехали свыше 22 млн петербуржцев и гостей города. Более 13,4 млн раз воспользовались автобусами, троллейбусами и трамваем, а порядка 8,6 млн раз – подземкой. На линии работали 4 тыс. единиц наземного транспорта.

Кроме того, по данным ведомства, было обеспечено штатное функционирование свыше 1,8 тыс. светофорных объектов.

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Фото: Piter.TV