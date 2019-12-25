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Синоптик Колесов заявил, что в Петербурге в новогоднюю ночь будет -2 градуса
Сегодня, 10:58
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Синоптик Колесов заявил, что в Петербурге в новогоднюю ночь будет -2 градуса

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А 30 декабря в городе нависает вероятность наводнения.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о погоде в ближайшие дни. 

Утром 28 декабря температура воздуха в городе перешла через 0 градусов и непродолжительное время останется слабо отрицательной. Вечером начнется повышение температуры, и это продлится 29 и 30 декабря. 

Потепление такое значительное, что даже намечается возможность достижения экстремума температуры воздуха 29 декабря. В 2013 году в Петербурге температура достигла +5,4 гр., так что вероятность достижения этой отметки завтра остается. 

Александр Колесов, синоптик 

Однако, по словам специалиста, погодные приключения в конце года для Петербурга на этом не закончатся. Циклоны идут с запада на восток, и днем 30 декабря в городе нависает еще и вероятность наводнения. Циклон проходит севернее региона, в его южной части достаточно сильный ветер. 

А 31 декабря ожидается понижение температуры воздуха. В новогоднюю ночь столбики термометров в Северной столице покажут 0…-2 градуса. Возможен снегопад. 

В дальнейшем еще серия циклонов проходит через наш регион, так что снег снова будет, и надо уже настраиваться на настоящую зимнюю погоду в новогодние каникулы. 

Александр Колесов, синоптик 

Фото: Piter.TV 

Теги: александр колесов, новогодняя ночь, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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