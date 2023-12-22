За праздничные дни пассажиры совершили 22 млн поездок в общественном транспорте Петербурга

На линии ежедневно работали порядка 4 тысяч автобусов, троллейбусов и трамваев.

В период новогодних праздников пассажиры совершили 22 млн поездок в общественном транспорте Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

С 31 декабря 2023 года по 8 января 2024 года общественный транспорт Петербурга работал бесперебойно. За этот период пассажиры совершили более 22 млн поездок: более 13,4 млн – наземным транспортом и свыше 8,6 млн – метрополитеном.

На линии ежедневно работали порядка 4 тысяч автобусов, троллейбусов и трамваев.

С 1 января в пригородных поездах изменились размеры штрафов за безбилетный проезд. По закону штраф составляет пятидесятикратную величину от стоимости проезда взрослого пассажира на расстояние 10 км.

Фото: Piter.tv