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В Петербурге и Ленобласти выросли штрафы за безбилетный проезд в электричке
Сегодня, 13:14
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В Петербурге и Ленобласти выросли штрафы за безбилетный проезд в электричке

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По закону штраф составляет пятидесятикратную величину от стоимости проезда взрослого пассажира на расстояние 10 км.

С 1 января в пригородных поездах изменились размеры штрафов за безбилетный проезд. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной пригородной пассажирской компании (СЗППК).

По закону штраф составляет пятидесятикратную величину от стоимости проезда взрослого пассажира на расстояние 10 км.

На территории Петербурга штраф в электропоездах категории "Стандарт" составит 1125 рублей и 1515 рублей на территории Ленинградской области. За проезд без билета в "Ласточке" придётся заплатить 1340 рублей в Петербурге и 1790 рублей в 47 регионе.

Во избежание конфликтных ситуаций приобретайте билет: в пригородной билетной кассе на станции отправления; в терминалах самообслуживания; через мобильное приложение "РЖД Пассажирам".

Петербуржцам до конца января придут штрафы за перекрытие мусорных площадок.

Фото: СЗППК

Теги: сзппк, штрафы, электричка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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