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Петербуржцам придут штрафы за перекрытие мусорных площадок
Сегодня, 9:47
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржцам придут штрафы за перекрытие мусорных площадок

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Это нарушение не позволяло своевременно вывозить мусор.

В Петербурге штраф за перекрытие контейнерных площадок придет автовладельцам-нарушителям до конца января. Об этом сообщила пресс-служба ГАТИ.

В период новогодних праздников во дворах Петербурга участились случаи перегораживания автомобилями подходов к площадкам для сбора отходов. Это нарушение не позволяло своевременно вывозить мусор.

Сотрудники Невского экологического оператора проинформировали ГАТИ о 20 случаях нарушений в Калининском, Кировском, Красносельском, Московском, Невском, Приморском и Фрунзенском районах. Информация об этих нарушениях подтвердилась

В ближайшее время постановления об административных правонарушениях по этим 20 случаям, а также по другим выявленным в праздничные дни, будут отправлены ГАТИ в адрес нарушителей. Документы должны поступить им до конца января 2024 года.

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Фото: Piter.tv

Теги: гати, мусорные контейнеры, штрафы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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