В Петербурге 31 декабря будет ветрено и до +1 градуса

Подует западный ветер со скоростью 6-11 м/с, с порывами до 12-17 м/с.

В Петербурге в последний день 2024 года будет ветрено и скользко, рассказал синоптик Михаил Леус.

Синоптическую ситуацию 31 декабря сформирует промежуточный гребень антициклона. Так, ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. На дорогах и тротуарах местами сохранится гололедица.

Температура воздуха в городе -1…+1 градус, в Ленобласти -4…+1 градус. Подует западный ветер со скоростью 6-11 м/с, с порывами до 12-17 м/с. Атмосферное давление вырастет, составив 753 миллиметра рт. ст., что ниже нормы.

А в новогоднюю ночь пройдет небольшой снег, столбики термометров покажут -2…-4 градуса. Днем 1 января 2025 года будет снег и около 0 градусов.

Фото: Piter.TV