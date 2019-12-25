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В Петербурге 31 декабря будет ветрено и до +1 градуса
Сегодня, 8:25
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В Петербурге 31 декабря будет ветрено и до +1 градуса

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Подует западный ветер со скоростью 6-11 м/с, с порывами до 12-17 м/с.

В Петербурге в последний день 2024 года будет ветрено и скользко, рассказал синоптик Михаил Леус. 

Синоптическую ситуацию 31 декабря сформирует промежуточный гребень антициклона. Так, ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. На дорогах и тротуарах местами сохранится гололедица. 

Температура воздуха в городе -1…+1 градус, в Ленобласти -4…+1 градус. Подует западный ветер со скоростью 6-11 м/с, с порывами до 12-17 м/с. Атмосферное давление вырастет, составив 753 миллиметра рт. ст., что ниже нормы. 

А в новогоднюю ночь пройдет небольшой снег, столбики термометров покажут -2…-4 градуса. Днем 1 января 2025 года будет снег и около 0 градусов. 

Фото: Piter.TV 

Теги: михаил леус, новогодняя ночь, новый год, погода 31 декабря
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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