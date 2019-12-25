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В Петербурге продлили бесплатный проезд в транспорте для детей участников спецоперации
Сегодня, 10:25
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В Петербурге продлили бесплатный проезд в транспорте для детей участников спецоперации

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Власти не делали различий между родными и приемными детьми.

В Петербурге дети участников  специальной военной операции смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом. Льготы продлили до 31 декабря 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Как отметил губернатор Северной столицы Александр Беглов, власти не делали различий между родными и приемными детьми. Президент Владимир  Путин поручил сделать все необходимое для поддержки военнослужащих.

Льгота доступна детям старше 7 лет, студентам очного отделения, ординаторам, аспирантам, адъюнктам, а также ассистентам-стажерам. 

Бесплатные проездные оформляют в образовательных учреждениях и в ГКУ "Организатор перевозок". 

Льгота на бесплатный проезд в автобусе, троллейбусе, трамвае, метро и пригородных электричках действует с прошлого года.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге разработаны меры поддержки участников спецоперации.

Фото: Piter.tv

 

Теги: помощь семьям мобилизованных, продлили бесплатный проезд, спецоперация
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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