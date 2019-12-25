В Петербурге продлили бесплатный проезд в транспорте для детей участников спецоперации

Власти не делали различий между родными и приемными детьми.

В Петербурге дети участников специальной военной операции смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом. Льготы продлили до 31 декабря 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Как отметил губернатор Северной столицы Александр Беглов, власти не делали различий между родными и приемными детьми. Президент Владимир Путин поручил сделать все необходимое для поддержки военнослужащих.

Льгота доступна детям старше 7 лет, студентам очного отделения, ординаторам, аспирантам, адъюнктам, а также ассистентам-стажерам.

Бесплатные проездные оформляют в образовательных учреждениях и в ГКУ "Организатор перевозок".

Льгота на бесплатный проезд в автобусе, троллейбусе, трамвае, метро и пригородных электричках действует с прошлого года.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге разработаны меры поддержки участников спецоперации.

Фото: Piter.tv