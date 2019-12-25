В Петербурге разработаны меры поддержки участников спецоперации

Петербург оказывает материальную поддержку детям участников СВО.

На прямой линии и большой пресс-конференции "Итоги года с Владимиром Путиным" президент РФ заявил, что все льготы, которые полагаются контрактникам, должны быть предоставлены и добровольцам. Губернатор Петербурга Александр Беглов

рассказал, что для участников спецоперации город установил дополнительные выплаты.

Выплата положена и тем военнослужащим, кто получил ранение или имеет инвалидность. Кроме того, средства получают члены семей погибших бойцов.

Городские поликлиники принимают бойцов для лечения и реабилитации. Если требуется, им оказывается помощь психолога. Кроме того, лечение и реабилитацию проходят участники СВО из других регионов. В рамках медико-просветительского проекта "Территория здоровья" участники спецоперации могут проверить здоровье. Акцию будут проводить один раз в квартал. Демобилизованных участников СВО и ветеранов боевых действий будут принимать терапевты, хирурги, офтальмологи и ЛОР-врачи. У пациентов есть возможность пройти исследования ЭКГ, рентген легких и некоторые другие. Прием будет проходить с 10 до 17 часов. В апреле этого года акцию провели в пилотном режиме. В ней приняли участие 30 человек, что показало востребованность в таких мероприятиях. Поэтому теперь медосмотры будут проводить ежеквартально. Прием проводят специалисты петербургской поликлиники №20.

Также Петербург оказывает материальную поддержку детям участников СВО. Они получают бесплатное питание в школах и средних профессиональных учреждениях, бесплатно ездят на общественном транспорте, имеют льготы при зачислении в образовательные организации. Кроме того, детям предоставляют бесплатные путевки в детские лагеря. Социальный паспорт составлен на каждую семью, а также назначен социальный куратор.

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Фото: Piter.tv