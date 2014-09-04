Метеоролог рассказала, какой будет новогодняя ночь в Москве

Она также заявила, что в первый день 2026 года пойдет небольшой снег.

Главный специалист информационного портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, какой будет новогодняя ночь в Москве. Об этом она заявила телеканалу "360".

По словам эксперта, в воскресенье, 28 декабря, минимальная температура в столице составит от -5 до -10 градусов. Такая же погода будет в понедельник, 29 декабря. К концу года понижение температуры продолжится.

Позднякова добавила, что в новогоднюю ночь, 31 декабря, температура в Москве опустится до -15 градусов. В первый день 2026 года пойдет небольшой снег, но морозы останутся прежними. Метеоролог добавила, что все, кто запланировал покинуть Москву на период длинных выходных, успеют улететь.

Фото: Piter.tv