Юрист объяснил, почему 13-я зарплата не гарантирована законом

Юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов объяснил, почему 13-я зарплата не гарантирована законом. Его слова приводит телеканал "360".

Эксперт заявил, что подобная выплата не является гарантированной для работников. По словам Кофанова, работодатель определяет условия предоставления 13-й зарплаты самостоятельно. Он также отметил, что компания вправе установить ее как фиксированную сумму для всех сотрудников в виде поощрения.

Также юрист заявил, что порядок премирования должен быть закреплен во внутренних документах организации и доведен до сведения сотрудников. По его словам, прозрачные правила позволяют избежать споров и использовать премии как инструмент мотивации персонала.

Фото: pxhere.com