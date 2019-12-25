Юрист объяснил, почему 13-я зарплата не гарантирована законом

Юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов объяснил, почему 13-я зарплата не гарантирована законом. Его слова приводит телеканал "360".
Эксперт заявил, что подобная выплата не является гарантированной для работников. По словам Кофанова, работодатель определяет условия предоставления 13-й зарплаты самостоятельно. Он также отметил, что компания вправе установить ее как фиксированную сумму для всех сотрудников в виде поощрения.
Также юрист заявил, что порядок премирования должен быть закреплен во внутренних документах организации и доведен до сведения сотрудников. По его словам, прозрачные правила позволяют избежать споров и использовать премии как инструмент мотивации персонала.
Фото: pxhere.com
