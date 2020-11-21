Врач объяснил, как гонконгский вирус влияет на слух

По его словам, этот грипп отличается от других штаммов более ярким началом и течением.

Врач-терапевт Алексей Хухрев объяснил, как гонконгский грипп влияет на слух. Об этом он рассказал телеканалу "360".

Эксперт прокомментировал беспокойства россиян из-за частичной потери слуха после перенесенного заболевания. По его словам, гонконгский грипп отличается от других штаммов более ярким началом и течением. Он добавил, что проблемы со слухом при гриппе связаны не с прямым поражением, а с отеком носоглотки, который может блокировать евстахиевы трубы.

Хухрев отметил, что гонконгский грипп вызывает такие же осложнения, как и другие виды гриппа. К ним относятся пневмонии, миокардиты, перикардиты и другие поражения сердечной мышцы. Также врач напомнил, что эффективной защитной от болезни может стать не только вакцинация, но и препараты с прямым противовирусным действием.

